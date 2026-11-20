Förtrycket mot rohingyer • Omni förklarar
Ett land har dömts för folkmord i FN – vad händer nu?
Myanmar har befunnits skyldiga till folkmord mot rohingyafolket i en historisk dom i Internationella domstolen.
Kina och Ryssland lär göra det lätt för Myanmar att slippa lyda domslutet. För Israel, som inväntar en egen folkmordsprocess efter Gazakriget, är veckans dom däremot mestadels dåliga nyheter.
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