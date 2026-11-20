En pojke från rohingyafolket i ett flyktingläger håller upp ett plakat efter domen.

Myanmar har befunnits skyldiga till folkmord mot rohingyafolket i en historisk dom i Internationella domstolen.

Kina och Ryssland lär göra det lätt för Myanmar att slippa lyda domslutet. För Israel, som inväntar en egen folkmordsprocess efter Gazakriget, är veckans dom däremot mestadels dåliga nyheter.