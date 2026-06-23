ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Sport

Ett VM-hattrick har fått sin upprättelse 96 år efter att det kom till

En av få bilder som finns kvar från mästerskapet. Här från Uruguays första mål mot Argentina i finalen. (AP)

VM-historiens första hattrick gick länge under radarn, men sent omsider har Fifa korrigerat historien om vem som var först att göra tre mål i en och samma match under ett världsmäs…

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen