Ett VM-hattrick har fått sin upprättelse 96 år efter att det kom till
VM-historiens första hattrick gick länge under radarn, men sent omsider har Fifa korrigerat historien om vem som var först att göra tre mål i en och samma match under ett världsmäs…
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