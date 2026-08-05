Eurovision Asien drar i gång – kan ses över hela världen

Assaf Blecher, Christer Björkman, Peter Settman och Hanna Bergius pratar om Eurovision Song Contest Asia vid en presskonferens i samband Eurovision Song Contest (ESC) i Wien, Österrike i maj.

Tio länder kommer att delta i den första upplagan av Eurovision Asien, som drar i gång i början av augusti, skriver TT.

Först ut att välja sitt bidrag blir Bhutan den 11 augusti och sist blir Bangladesh den 30 september. Utöver dem deltar också Thailand, Sydkorea, Filippinerna, Vietnam, Malaysia, Kambodja, Laos och Nepal.

Finalen hålls i Bangkok den 14 november. Enligt Manilla Times kommer alla delfinalerna att sändas på Youtube och kunna ses över hela världen.

EBU har tidigare försökt lansera Eurovision i USA under namnet American Song Contest. Det blev dock en flopp och bara en säsong.