Eurovision-vinnaren gästar Stockholm Pride

Dara, som vann Eurovision med låten ”Bangaranga” för Bulgariens räkning tidigare i år, kommer till Stockholms Pride, skriver arrangören i ett pressmeddelande.

– Eurovision och Pride delar samma grund – att förena människor genom musik, gemenskap och rätten att uttrycka sig, säger festivalledaren Måns Axelsson.

Nytt är att Stockholm Pride flyttar från Östermalms IP till Slakthusområdet, skriver Mitt i. Tanken är att området ska bli mer tillgängligt för besökarna.