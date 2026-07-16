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Dara, som representerade Bulgarien med bidraget ”Bangaranga”. (Jessica Gow/TT)
Stockholm Pride

Eurovision-vinnaren gästar Stockholm Pride

Av Hannah Gustafsson
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Dara, som vann Eurovision med låten ”Bangaranga” för Bulgariens räkning tidigare i år, kommer till Stockholms Pride, skriver arrangören i ett pressmeddelande.

– Eurovision och Pride delar samma grund – att förena människor genom musik, gemenskap och rätten att uttrycka sig, säger festivalledaren Måns Axelsson.

Nytt är att Stockholm Pride flyttar från Östermalms IP till Slakthusområdet, skriver Mitt i. Tanken är att området ska bli mer tillgängligt för besökarna.

Scenproducent Gunn: ”känns både personligt och fantastiskt roligt”
pressmeddelande · www.mynewsdesk.com
Paraden hålls den 1 augusti
Lokaltidningen Mitt i
Dara uppträder under den traditionsenliga schlagerkvällen
TT
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