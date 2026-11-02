Daniel Sonesson, tidigare partiledare för Medborgerlig samling, åtalas för grovt insiderbrott. Det rapporterar Dagens Industri.

Han åtalas i rollen som tidigare vd för fintechbolaget Valuno. I juli i fjol meddelade bolaget att Finansinspektionen avslagit deras ansökan om Mica-licens, ett slags tillstånd för kryptoföretag.

Sonesson och Valunos tidigare finanschef misstänks ha sålt aktieinnehav för motsvarande över 220 000 kronor var efter att de fått beskedet, men innan de offentliggjorde det. Därmed undvek de delvis den kraftiga kursnedgång som följde på beskedet.

”Jag anser att jag är fullständigt oskyldig till det jag anklagas för”, skriver Sonesson i ett sms till SvD.

Han avgick som partiledare för Medborgerlig samling efter årets val. Partiet fick 14 kommunala mandat och 0,06 procent i riksdagsvalet.