Ali Mirazimi längst bort i bild. Närmast är Matti Sällberg, även han professor. Arkivbild från 2020.

Mässlingsviruset är mycket smittsamt och kan leva kvar i luften i flera timmar efter att den smittade lämnat ett rum. Det säger virusforskaren Ali Mirazimi till TV4 Nyheterna efter att smittspårning inletts i Stockholm.

– Det är allvarligt i och med att det kan leda till en svår sjukdom hos de drabbade.

Han ser däremot ingen risk för ett större utbrott, eftersom 90 procent av svenskarna är vaccinerade.