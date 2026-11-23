Expert: Allvarligt – kan ge svår sjukdom
Mässlingsviruset är mycket smittsamt och kan leva kvar i luften i flera timmar efter att den smittade lämnat ett rum. Det säger virusforskaren Ali Mirazimi till TV4 Nyheterna efter att smittspårning inletts i Stockholm.
– Det är allvarligt i och med att det kan leda till en svår sjukdom hos de drabbade.
Han ser däremot ingen risk för ett större utbrott, eftersom 90 procent av svenskarna är vaccinerade.
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