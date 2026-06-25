ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
H&M. Arkivbild. (Shutterstock / Shutterstock)
Kampen om klädköparna

Expert: H&M på efterkälken med leverantörskedjan

Av Aron Sigblad
Publicerad:

Att H&M ännu inte hunnit anpassa sin leverantörskedja fullt ut ligger bakom kräftgången i försäljningen det senaste kvartalet. Det uppger Danske Bank-analytikern Daniel Schmidt till SvD.

– I backspegeln hade man behövt flytta ännu mer av varuförsörjningen från Asien närmare Europa, säger han.

Han påpekar att spanska rivalen Inditex i stället lagt produktionen i närliggande marknader som Portugal och Spanien.

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 54828 miljoner kr
Väntat (Infront): 55 142 miljoner kr
2025: 56 714 miljoner kr

Rörelseresultat: 5913 miljoner kr
Väntat (Infront): 6 384 miljoner kr
2025: 5 914 miljoner kr

Rörelsemarginal: 10,8 procent
Väntat (Infront): 11,6 procent
2025: 10,4 procent

Analytiker skeptisk till delåret: ”Mellanmjölk”
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Försvarar samtidigt strategin och ”känner starkt stöd” i organisationen
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Nya tullavgiften väntas gynna H&M, enligt Ervér
TT
Läs hela rapporten här
hmgroup.com
Vd: Vårt långsiktiga arbete har stärkt lönsamheten
pressmeddelande · mfn.se
Annons
Jämför bredbandspriser i din region
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Kampen om klädköparnaRapportsäsongenH&M, Hennes & MauritzDetaljhandelSällanköpshandel