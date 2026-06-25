Expert: H&M på efterkälken med leverantörskedjan
Att H&M ännu inte hunnit anpassa sin leverantörskedja fullt ut ligger bakom kräftgången i försäljningen det senaste kvartalet. Det uppger Danske Bank-analytikern Daniel Schmidt till SvD.
– I backspegeln hade man behövt flytta ännu mer av varuförsörjningen från Asien närmare Europa, säger han.
Han påpekar att spanska rivalen Inditex i stället lagt produktionen i närliggande marknader som Portugal och Spanien.
Andra kvartalet 2026
Omsättning: 54 828 miljoner kr
Väntat (Infront): 55 142 miljoner kr
2025: 56 714 miljoner kr
Rörelseresultat: 5 913 miljoner kr
Väntat (Infront): 6 384 miljoner kr
2025: 5 914 miljoner kr
Rörelsemarginal: 10,8 procent
Väntat (Infront): 11,6 procent
2025: 10,4 procent
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