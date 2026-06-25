Expert: H&M på efterkälken med leverantörskedjan

Att H&M ännu inte hunnit anpassa sin leverantörskedja fullt ut ligger bakom kräftgången i försäljningen det senaste kvartalet. Det uppger Danske Bank-analytikern Daniel Schmidt till SvD.

– I backspegeln hade man behövt flytta ännu mer av varuförsörjningen från Asien närmare Europa, säger han.

Han påpekar att spanska rivalen Inditex i stället lagt produktionen i närliggande marknader som Portugal och Spanien.