H&M:s vd frustrerad över tillväxten: ”Klart jag är otålig”

H&M pressas på börsen efter att klädjättens försäljningssiffror fått tummen ner av marknaden, samtidigt som vinsten var klart lägre än väntat.

Försäljningen backade med 1 procent i andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår, mätt i lokal valuta.

– Jag och hela organisationen är otåliga, vi vill att försäljningen ska komma och det i en högre takt, säger vd Daniel Ervér.

Aktien tappar runt 16-tiden 1,5 procent.