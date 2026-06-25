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Daniel Ervér. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

H&M:s vd frustrerad över tillväxten: ”Klart jag är otålig”

Av Aron Sigblad
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H&M pressas på börsen efter att klädjättens försäljningssiffror fått tummen ner av marknaden, samtidigt som vinsten var klart lägre än väntat.

Försäljningen backade med 1 procent i andra kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår, mätt i lokal valuta.

– Jag och hela organisationen är otåliga, vi vill att försäljningen ska komma och det i en högre takt, säger vd Daniel Ervér.

Aktien tappar runt 16-tiden 1,5 procent.

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 54828 miljoner kr
Väntat (Infront): 55 142 miljoner kr
2025: 56 714 miljoner kr

Rörelseresultat: 5913 miljoner kr
Väntat (Infront): 6 384 miljoner kr
2025: 5 914 miljoner kr

Rörelsemarginal: 10,8 procent
Väntat (Infront): 11,6 procent
2025: 10,4 procent

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