Det är uppvärmningen av vattnet som drar mest el när tvättmaskinen går. Lägre temperatur betyder därför lägre elförbrukning.

När elpriset stiger finns det flera sätt att få ner räkningen. Störst skillnad kan det göra att se över uppvärmningen hemma, säger energirådgivaren Thomas Giege till Sveriges Radio.

Även tvätten kan bli billigare. Att tvätta i 60 grader kostar ungefär dubbelt så mycket som att tvätta i 30 grader, enligt energirådgivaren Emil Lind. Med några enkla förändringar uppskattar han att ett hushåll kan spara upp till 2 000 kronor om året.

När du använder el spelar också roll – men bara med rätt avtal. Med kvartspris kan du till exempel ladda elbilen när elen är billigare. Har du månadspris spelar tiden på dygnet ingen roll för elpriset, enligt Energimarknadsinspektionen.