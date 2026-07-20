Experten spår nya börsrekord i Stockholm
Det var högtryck när det gällde kvartalsrapporter förra veckan och experter som DI pratar med ser en stark industrikonjunktur som kan bana väg för fortsatta börsuppgångar.
– Helhetsbilden är ju att det återigen ser starkt ut med en bra industrikonjunktur, säger Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB till tidningen.
– Det känns helt klart som att bolagen levererar utifrån förväntningarna om en stigande vinsttillväxt, säger
Karl Hedberg, aktiechef på DNB Carnegie Private Banking, menar att bolagen levererar utifrån förväntningarna om stigande vinster och att ”vi mycket väl kan få se nya indexrekord i Stockholm”.
Båda två lägger dock till brasklappen att en eskalering av läget i Mellanöstern skulle kunna ställa till det.
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