Experter: Ledningen kan bli ett maktskifte för Afrika

Hanterad på rätt sätt kan den nya gasledningen genom Västafrika stärka kontinentens ställning internationellt, säger experter till BBC.

Den tidigare modellen där Afrikas naturgas förädlas utomlands för att säljas tillbaka tre-fyra gånger dyrare måste ta slut, säger energiexperten Charles Majomi. Den har inneburit en ”total devalvering” av en resurs som afrikanska länder varit lyckligt lottade att ha, tillägger han.

– Utöver att stärka energisäkerheten kommer den att öppna Afrika som en korridor till de internationella marknaderna, säger Ganiyat Adejoke Adesina-Uthman, professor vid National Open University of Nigeria, till BBC.