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Illustrationsbild. Brinnande gas i Ebocha, Nigeria. (GEORGE OSODI / AP)
Afrikas tillväxt

Experter: Ledningen kan bli ett maktskifte för Afrika

Av Andreas Victorzon
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Hanterad på rätt sätt kan den nya gasledningen genom Västafrika stärka kontinentens ställning internationellt, säger experter till BBC.

Den tidigare modellen där Afrikas naturgas förädlas utomlands för att säljas tillbaka tre-fyra gånger dyrare måste ta slut, säger energiexperten Charles Majomi. Den har inneburit en ”total devalvering” av en resurs som afrikanska länder varit lyckligt lottade att ha, tillägger han.

– Utöver att stärka energisäkerheten kommer den att öppna Afrika som en korridor till de internationella marknaderna, säger Ganiyat Adejoke Adesina-Uthman, professor vid National Open University of Nigeria, till BBC.

Experten: Måste bli viktigare internationellt för att ta plats vid globala förhandlingsbordet
BBC
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TT
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Ska ha en kapacitet på 30 miljarder kubikmeter naturgas årligen
www.eunews.it
Ses som än viktigare efter Irankriget
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Experten: Öppnar Afrika som en korridor till internationella marknader
BBC
bakgrund
 
Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas)
Wikipedia (sv)
Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (engelska: Economic Community of West African States, Ecowas) är en ekonomisk samarbetsorganisation i Västafrika. Gemenskapen bildades 1975. Ordförande är Nigerias president Bola Tinubu (2023). Ecowas är ett av de ekonomiska samarbetsorgan som utgör grundpelarna i Afrikanska ekonomiska gemenskapen.
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