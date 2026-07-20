Västafrikas ledare enas om gigantisk gasledning

Illustrationsbild. Senegals president Bassirou Diomaye Faye (vänster) och Guinea-Bissaus övergångspresident Horta Inta-A Na Man vid Ecowas-möte i januari i år.

Västafrikas samarbetsorganisation Ecowas har enats om att bygga en gasledning mellan Nigeria och Marocko, rapporterar internationella medier.

På söndagen skrev ländernas ledare under avtalet i Sierra Leone om att bygga den 6 800 kilometer långa pipelinen, som väntas kosta motsvarande drygt 240 miljarder kronor. När den är färdigutbyggd ska ledningen sammanlänka 13 länder.

Bolaget African Atlantic Gas Pipeline kommer att skapas för att driva projektet, med huvudkontor i den marockanska storstaden Casablanca.