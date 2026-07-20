ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild. Senegals president Bassirou Diomaye Faye (vänster) och Guinea-Bissaus övergångspresident Horta Inta-A Na Man vid Ecowas-möte i januari i år. (Abubacar Queta / AP)
Afrikas tillväxt

Västafrikas ledare enas om gigantisk gasledning

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Västafrikas samarbetsorganisation Ecowas har enats om att bygga en gasledning mellan Nigeria och Marocko, rapporterar internationella medier.

På söndagen skrev ländernas ledare under avtalet i Sierra Leone om att bygga den 6 800 kilometer långa pipelinen, som väntas kosta motsvarande drygt 240 miljarder kronor. När den är färdigutbyggd ska ledningen sammanlänka 13 länder.

Bolaget African Atlantic Gas Pipeline kommer att skapas för att driva projektet, med huvudkontor i den marockanska storstaden Casablanca.

Algeriet vill också bygga en gasledning från Västafrika – via Saharaöknen
TT
Marocko tog initiativ till pipelinen 2016
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Ska ha en kapacitet på 30 miljarder kubikmeter naturgas årligen
www.eunews.it
Ses som än viktigare efter Irankriget
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Experten: Öppnar Afrika som en korridor till internationella marknader
BBC
bakgrund
 
Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas)
Wikipedia (sv)
Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (engelska: Economic Community of West African States, Ecowas) är en ekonomisk samarbetsorganisation i Västafrika. Gemenskapen bildades 1975. Ordförande är Nigerias president Bola Tinubu (2023). Ecowas är ett av de ekonomiska samarbetsorgan som utgör grundpelarna i Afrikanska ekonomiska gemenskapen.
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen