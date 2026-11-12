Varje höst får utmaningen ”no nut November” ny fart. Unga män utmanar varandra att inte få utlösning på en månad med påståenden om bättre hälsa, bättre självkontroll och höjda testosteronnivåer.

Det finns inget som helst vetenskapligt stöd för det, enligt urologen Ibrahim Gergi vid Capio urokirurgiskt centrum i Stockholm.

– Det är idiotiskt. Det finns inget som tyder på att ejakulation skulle sänka testosteronet eller göra någon mindre man, säger han till TV4 Nyheterna.

– Apparaten fungerar bättre om du använder den.

Äldre spermier ersätts kontinuerligt med nya, och om de gamla ligger kvar en längre tid kan spermiekvaliteten försämras, enligt Gergi.

Experter är ense om att det rent medicinskt inte är farligt att onanera mycket – problemet är om onani och porrvanor går ut över vardagen eller det sociala livet.