Donald Trump kan hota med nya tullar, handelskrig och militära attacker om Republikanerna förlorar tisdagens mellanårsval, anser bedömare enligt TT.

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson befarar att de hotfulla utspelen fortsätter.

– Vi kommer att få se tullar som ett fortsatt populärt vapen varje gång han blir arg eller upprörd på någon världsledare eller något land, säger han till TT.

Ola Olsson, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, har gett upp försöken att förutspå Donald Trumps agerande, som han anser saknar logik.

Däremot tror ingen av experterna att en seger för Demokraterna snabbt förbättrar ekonomin, eftersom de inte kan tvinga presidenten att avsluta Irankriget.