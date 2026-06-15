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Illustrationsbild. (Björn Larsson Rosvall/TT)
Inrikes

Explosion i Västra Frölunda – bombskyddet på plats

Av Kinga Sandén
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Bombskyddet har kallats till Västra Frölunda i Göteborg efter en misstänkt explosion. Det rapporterar SVT Nyheter Väst.

– Det är oklart vad det är som sprängts, säger polisens presstalesperson Helene Ramsmo till Aftonbladet.

Ingen har skadats i explosionen. Allmänheten uppmanas att hålla avstånd.

Polis och räddningstjänst larmades till platsen strax efter klockan 21. En privatperson ska ha gripit en man i 25-årsåldern som sågs kasta något mot en villa. Mannen har lämnats över till polisen.

Larmet kom in till SOS klockan 21.08
Sveriges Television
Platsen har spärrats av
Aftonbladet
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