Explosion i Västra Frölunda – bombskyddet på plats
Bombskyddet har kallats till Västra Frölunda i Göteborg efter en misstänkt explosion. Det rapporterar SVT Nyheter Väst.
– Det är oklart vad det är som sprängts, säger polisens presstalesperson Helene Ramsmo till Aftonbladet.
Ingen har skadats i explosionen. Allmänheten uppmanas att hålla avstånd.
Polis och räddningstjänst larmades till platsen strax efter klockan 21. En privatperson ska ha gripit en man i 25-årsåldern som sågs kasta något mot en villa. Mannen har lämnats över till polisen.
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