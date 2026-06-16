Grannarna brottade ner bombmannen: ”Blev förbannad”

Polisen berömmer grannarna som grep den misstänkte bombmannen i Västra Frölunda i går kväll, rapporterar SVT Nyheter Väst.

– Civilkuraget är anmärkningsvärt, och att man gjorde på det här sättet sticker ju ut, säger Emil Hagström, lokalpolisområdeschef i område syd, till kanalen.

Flera grannar ringde 112 och störtade ut när de hörde en kraftig smäll.

– Jag blev förbannad, säger Anders Madensjö till GP.

Han berättar att han började jaga den flyende 25-åringen, som verkade komma undan – men sen vände tillbaka av oklara skäl. Då satte han ett krokben.

Flera grannar hjälpte honom att brotta ner mannen och hålla fast honom tills polisen kom. Han är anhållen misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse.