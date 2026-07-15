Explosion vid port i Hässelby – ingen skadad

Strax efter midnatt fick polisen in larm om en explosion vid ett flerbostadshus i Hässelby i Stockholm, skriver de på sin hemsida.

– Vi kunde på plats konstatera att det hade skett en explosion vid en port, säger polisens presstalesperson Per Fahlström till Expressen.

Ingen person ska ha kommit till skada, men ett fönster gick sönder.

Polisen utreder nu grovt olaga hot samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.