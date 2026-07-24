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Marie Herrey är vd för Ishotellet i Jukkasjärvi. (Jakob Åkersten Brodén/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarturismen i Europa

Extremvärmen får allt fler att boka resor till svalkan

Av Daniel Persson
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Intresset för Sverige ser ut att ha ökat i och med de allt fler frekventa värmeböljorna i Europa, skriver Financial Times. Enligt resebyrån Trivago har antalet bokade resor till Sverige från Storbritannien ökat med 57 procent under juli och augusti jämfört med tidigare år. Uppsvinget sätts i samband med den värmebölja som i sommar parkerat över de brittiska öarna.

Även om resor till Medelhavet fortfarande lockar mest, spår Trivagochefen Johannes Thomas att kartan håller på att ritas om. Han tror att resor till svalkan i framtiden kommer bli minst lika populära som resor till värmen är i dag.

Samma sak spår Marie Herrey, vd för Ishotellet i Jukkasjärvi:

– Att kunna sova i ett rum i fem minusgrader mitt i sommaren tycks vara en grej för människor, säger hon.

Det ökade intresset har också spillt över på Malmö och Lund
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