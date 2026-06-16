ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
(Facebook)
Techbolagens AI-race

Facebook inför ny AI-funktion för sökningar

Av Helena Sällström
Publicerad:

Meta har lanserat ett nytt AI-läge i Facebooks sökfunktion, rapporterar flera medier. Svaren baseras på offentliga inlägg, gruppdiskussioner och Reels.

Användaren ska alltså inte längre få en ”generisk” lista med länkar, enligt Meta, utan mer utvecklade svar och möjlighet att ställa följdfrågor.

Techcrunch skriver att upplägget riskerar att föra vidare föråldrad eller missvisande information eftersom svaren bygger på vanliga användares inlägg snarare än granskade källor.

Visar på en bredare strategi för att få användare att stanna kvar på Facebook längre
techcrunch.com
Ska inte bara erbjuda länkar när man söker på Facebook
The Verge
Morgan Stanley-analytiker tror att de nya AI-funktionerna kan ge årliga intäkter på över 10 miljarder dollar
Forbes
Meta presenterar de nya AI-verktygen på Facebook
pressmeddelande · about.fb.com
Se Forbes inslag om nyheten
Annons
Slipp skurhinken – Philips nya elektriska mopp OneUp rengör golvet enklare - nu till 15% rabatt
Philips Home Appliances
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Techbolagens AI-raceInstagramFacebookMetaArtificiell intelligensData, it & högteknologi