Facebook inför ny AI-funktion för sökningar

Meta har lanserat ett nytt AI-läge i Facebooks sökfunktion, rapporterar flera medier. Svaren baseras på offentliga inlägg, gruppdiskussioner och Reels.

Användaren ska alltså inte längre få en ”generisk” lista med länkar, enligt Meta, utan mer utvecklade svar och möjlighet att ställa följdfrågor.

Techcrunch skriver att upplägget riskerar att föra vidare föråldrad eller missvisande information eftersom svaren bygger på vanliga användares inlägg snarare än granskade källor.