Facebook och Instagram ligger nere
Facebook och Messenger ligger nere, rapporterar Aftonbladet. För många användare går det varken att komma in på appen eller hemsidan.
Även Instagram har drabbats av tekniska problem. Användare över hela världen har rapporterat om problemen, som inleddes före klockan 16 på fredagseftermiddagen
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