Fåglar och kulturpersoner föreslås för nya eurosedlar

Sångfågeln Maria Callas, en vadarfågel, och den europeiska centralbankens huvudkontor.

Nya förslag på vem eller vad som ska pryda de nya eurosedlarna har lagts fram av den europeiska centralbanken, rapporterar Politico.

Bland förslagen finns personer som operasångerskan Maria Callas, författaren Miguel de Cervantes och forskaren Marie Curie. Ett annat spår är att sedlarna i stället ska prydas av bilder på europeiska fåglar och vattendrag.

Allmänheten ska nu få rösta om vilka motiv de föredrar, men det blir ECB:s expertjury som fäller det slutgiltiga avgörandet. De överväger också att helt enkelt köra en bild på sitt eget huvudkontor.

Det är första gången eurosedlarna får en ny design sedan de lanserades 2002.