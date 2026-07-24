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Sångfågeln Maria Callas, en vadarfågel, och den europeiska centralbankens huvudkontor.
Eurodebatten

Fåglar och kulturpersoner föreslås för nya eurosedlar

Av Tor Gasslander
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Nya förslag på vem eller vad som ska pryda de nya eurosedlarna har lagts fram av den europeiska centralbanken, rapporterar Politico.

Bland förslagen finns personer som operasångerskan Maria Callas, författaren Miguel de Cervantes och forskaren Marie Curie. Ett annat spår är att sedlarna i stället ska prydas av bilder på europeiska fåglar och vattendrag.

Allmänheten ska nu få rösta om vilka motiv de föredrar, men det blir ECB:s expertjury som fäller det slutgiltiga avgörandet. De överväger också att helt enkelt köra en bild på sitt eget huvudkontor.

Det är första gången eurosedlarna får en ny design sedan de lanserades 2002.

Lågoddsarna Beethoven och da Vinci finns också bland förslagen
www.politico.eu
Totalt 1 200 förslag har tagits emot – de flesta har redan avvisats
www.euronews.com
Kolla alla de föreslagna sedlarna här
multimedia.ecb.europa.eu
Lämna dina åsikter här
surveys.ecb.europa.eu
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EurodebattenMiguel de CervantesMarie CurieMaria CallasECB, Europeiska centralbanken