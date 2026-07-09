EU ger grönt ljus för digital euro – vill minska beroendet av USA

EU har gett grönt ljus för att inleda förhandlingar om att införa en digital version av euron, rapporterar AFP.

Syftet är bland annat att minska beroendet av amerikanska betalsystem som Visa och Mastercard, men även digitala betaltjänster som Apple Pay och Google Pay. Planerna på en digital euro har varit under utveckling i flera år.

Förslaget fick stöd av en majoritet i EU-parlamentet och det första förhandlingsmötet väntas hållas redan senare i juli.

Spanjoren Fernando Navarrete Rojas, en av Europaparlamentets huvudförhandlare i frågan, avfärdar påståenden om att den digitala valutan skulle kunna användas som ett kontrollverktyg av EU.

– De som säger det ljuger. Den digitala euron kommer att ha mycket starka integritetsskydd, säger han.

Navarrete Rojas säger också att den skulle fungera som ett alternativ, och inte vara ett krav.