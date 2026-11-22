När företagen lockar med Black Week-priser för att få oss att konsumera mer är de inte alltid helt ärliga. I TV4:s Nyhetsmorgon varnar SEB:s sparekonom Américo Fernández för fallgroparna.

Bland annat varnar han för det återkommande problemet med att butiker höjer priserna strax före rean för att sedan sänka dem till nivåer nära de ursprungliga och marknadsföra dem som reapriser.

– De som säljer vet att det funkar på oss. Det är så vi är uppbyggda. Vi är duktiga på kortsiktiga, spontana saker, säger Fernández.

Banken han jobbar på har även tagit fram en undersökning som visar att snittbeloppet svenskar tänker spendera på höstens reor är 1 700 kronor, omkring 40 procent mer än för ett år sedan.