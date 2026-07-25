Får kritik för dyr rishög: ”Inte så att konstnärer är rika”

En enorm hög med ris precis intill Örebro slott har rört känslor i kommunen, framför allt på grund av priset på 93 000 kronor. Det skriver Nerikes Allehanda.

Rishögen är en del av konstutställningen Open Art och konstnären Marja-Leena Sillanpää försvarar nu sitt verk.

– Jag målas upp som att jag har tjänat väldigt mycket pengar på att lägga en skräphög inne i staden. Det är inte precis så att konstnärer är rika, säger hon till tidningen.

Hon berättar att summan inte bara består av ersättning direkt till henne, utan inkluderar resor, boende och traktamente. En del av summan betalas inte heller av kommunen.