Farligt föremål på hylla i garderob i Stockholm

Ett misstänkt farligt föremål har hittats på en garderobshylla i en källare i ett flerfamiljshus i Tallkrogen i södra Stockholm, skriver Expressen.

Polisen vill inte gå in på vilken typ av föremål det rör sig om, mer än att det inte är ”ett militärt fynd från andra världskriget”.

– Som det står just nu, utgör det ingen fara. Men vi vill ta det säkra före det osäkra och därför diskuterar vi just nu hur man ska transportera bort det, säger Ola Österling vid polisen.