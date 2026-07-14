Farligt föremål sprängdes på strand av polisen

Arkivbild från en strand i Trelleborg.

Polisen sprängde under kvällen ett misstänkt farligt föremål på en strand i Trelleborg, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Det är oklart exakt vad föremålet var för något. Enligt polisen ska det ha flutit i land från havet och legat på stranden under en längre tid.

Det sprängdes under kontrollerade former strax före klockan 23.

– Det bedömdes tillräckligt farligt för att inte kunna hantera på något annat sätt, säger polisens vakthavande befäl Peter Martin.

Polisen har ingen misstanke om brott.