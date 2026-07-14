ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild från en strand i Trelleborg. (Andreas Hillergren/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Farligt föremål sprängdes på strand av polisen

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Polisen sprängde under kvällen ett misstänkt farligt föremål på en strand i Trelleborg, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Det är oklart exakt vad föremålet var för något. Enligt polisen ska det ha flutit i land från havet och legat på stranden under en längre tid.

Det sprängdes under kontrollerade former strax före klockan 23.

– Det bedömdes tillräckligt farligt för att inte kunna hantera på något annat sätt, säger polisens vakthavande befäl Peter Martin.

Polisen har ingen misstanke om brott.

Peter Martin: ”Det handlar om saker som hanteras av sjöfarten, så det kan vara gammalt”
Sveriges Television
Polisens händelsenotis
polisen.se
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen