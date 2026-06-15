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FBI har publicerat en Youtube-video som ger en inblick i den simulerade miljön
Cyberangreppen

FBI har byggt en liten stad för cyberattacker

Av Helena Sällström
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USA:s federala polismyndighet FBI har byggt en miniatyrstad i Alabama där utredare ska få träna på att hantera cyberattacker, rapporterar Techcrunch.

Staden är 2 000 kvadratmeter stor och har bland annat sjukhus, bensinmack, hotell, domstol, datahallar och elbolag. Alla verksamheter är utrustade med fungerande digitala system.

Syftet är att simulera exempelvis ransomwareattacker och deras konsekvenser för samhällsviktig verksamhet.

Låtsassamhället öppnade i februari 2025 och hittills har omkring 1 400 personer genomgått utbildning på anläggningen.

Har datacenter med 200 servrar
techcrunch.com
Har fungerande vägar och trafikljus
thenextweb.com
Allt är avskuret från den omgivande världen
The Verge
FBI släppte nyligen en uppmärksammad rapport om cyberbrottslighet (26 maj)
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