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(Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Cyberangreppen

Hackare uppger dataintrång hos Novo – nobbades på lösensumma

Av Aron Sigblad
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Den kriminella hackergruppen Fulcrumsec hävdar att man har stulit över en terabyte data från den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk. Det rapporterar Reuters.

Gruppen hotar nu att sälja delar av materialet, efter att Novo Nordisk vägrat att betala en lösensumma på motsvarande 235 miljoner kronor.

Fulcrumsec menar att den under mer än två månader haft tillgång till Novo Nordisks nätverk och kommit över bland annat källkod, information om både lanserade och ännu inte lanserade läkemedel, forskningsdata samt uppgifter om anställda, läkare och patienter.

Novo Nordisk har ännu inte kommenterat uppgifterna.

”Uppgifter om runt 11 500 kliniska studiespatienter och tusentals anställda kommer inte att offentliggöras”
Reuters  · Ofta betalvägg

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CyberangreppenNovo NordiskLäkemedel & medicinteknikLäkemedelsindustriCyberattack