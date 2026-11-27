Fem länder köper svenska stridsfordon för 60 miljarder
Sverige, Finland, Nederländerna, Norge och Litauen ska köpa 400 stridsfordon av modellen CV90 från BAE Hägglunds. Ordern är värd 60 miljarder kronor.
– Fantastiskt. Det är ett stort kontrakt, säger Tommy Gustafsson-Rask, vd för den Örnsköldsviksbaserade tillverkaren, till Dagens Nyheter.
Finland köper 160 av fordonen.
– De nya stridsfordonen kan fungera effektivt i den nuvarande hotmiljön och förmår också bekämpa till exempel drönare, säger försvarsminister Antti Häkkänen.
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BAE Systems AB
Wikipedia (sv)
BAE Systems AB är ett svenskt aktiebolag inom försvarsindustrin och ett dotterbolag till BAE Systems Land and Armaments, vars yttersta ägare är BAE Systems. BAE Systems AB, som bildades 2006, har i princip ingen egen verksamhet utan verkar genom dotterbolagen BAE Systems Hägglunds AB och BAE Systems Bofors.
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Stridsfordon 90
Wikipedia (sv)
Stridsfordon 90 (Strf 90), eller Combat Vehicle 90 (CV90), är en typ av pansarskyttefordon, som utvecklades under 1980-talet för användning i Norrlandsmiljö av det av Hägglunds och Bofors samägda H-B Utveckling. Det används av den svenska försvarsmakten och i flera andra länder. Vagnen har såväl strids- som transportkapacitet, då den är utrustad med en 40 mm automatkanon och samtidigt kan transportera upp till sju stridsutrustade soldater. Stridsfordon 90 togs i första hand fram för Norrlandsbrigaderna, vilket gör att dess framkomlighet i myrmark och snö är mycket god. Produktionen inleddes 1993, och fram till 2021 hade över 1 300 stycken sålts. Fordonet har kontinuerligt vidareutvecklats av Hägglund & Söner och har exporterats under namnet CV 90. Den senaste versionen är MK IV, som bland annat har ett aktivt motmedelssystem. Det finns också flera specialiserade versioner av vagnen, för exempelvis stridsledning, luftförsvar och lätt artilleri.
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