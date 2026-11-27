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Sverige, Finland, Nederländerna, Norge och Litauen ska köpa 400 stridsfordon av modellen CV90 från BAE Hägglunds. Ordern är värd 60 miljarder kronor.

– Fantastiskt. Det är ett stort kontrakt, säger Tommy Gustafsson-Rask, vd för den Örnsköldsviksbaserade tillverkaren, till Dagens Nyheter.

Finland köper 160 av fordonen.

– De nya stridsfordonen kan fungera effektivt i den nuvarande hotmiljön och förmår också bekämpa till exempel drönare, säger försvarsminister Antti Häkkänen.