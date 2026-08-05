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Tess Merkel. (Erik Simander/TT)
Nöje & kultur

Festival ställde in – nu drar artister ihop egen spelning

Av Hannah Gustafsson
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Artister försöker anordna en egen spelning efter att Nynäskalaset tvingades ställa in, skriver Aftonbladet.

– Vi vägrar låta festen dö. Vi kommer att göra allt i vår makt för att få till en bra popkonsert den kvällen ändå, säger Tess Merkel från Alcazar, som var ett av de bokade namnen.

Festivalen ställde in bara dagar innan den skulle dra igång och företaget bakom gick i konkurs. Nu letar artisterna efter en ny lokal för att kunna spela, något som ”ser lovande ut” enligt Merkel.

Även tidigare BWO-medlemmen Martin Rolinski jobbar på att hitta ett alternativ tillsammans med Tess
Aftonbladet
Merkel: Hör av er om ni vill vara med och lösa en spelning
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TT
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