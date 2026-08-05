Festival ställde in – nu drar artister ihop egen spelning

Artister försöker anordna en egen spelning efter att Nynäskalaset tvingades ställa in, skriver Aftonbladet.

– Vi vägrar låta festen dö. Vi kommer att göra allt i vår makt för att få till en bra popkonsert den kvällen ändå, säger Tess Merkel från Alcazar, som var ett av de bokade namnen.

Festivalen ställde in bara dagar innan den skulle dra igång och företaget bakom gick i konkurs. Nu letar artisterna efter en ny lokal för att kunna spela, något som ”ser lovande ut” enligt Merkel.