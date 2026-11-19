Influensasäsongen är här, meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

– Det är en tidig start med influensa i år och då brukar topparna komma under julhelgen och årsskiftet, men vi får se hur säsongen utvecklas, säger statsepidemiolog Anders Johansson.

Influensa A dominerar, med en ny variant som kan ha bidragit till den tidiga starten, enligt Johansson. Samtidigt ökar också antalet fall av covid-19.

FHM rekommenderar influensavaccin till 65-plussare och till yngre i riskgrupp, inklusive gravida. 75-plussare, och 50-plussare med nedsatt immunförsvar eller i riskgrupp, rekommenderas covid-19-vaccin.