En patient på Skaraborgs sjukhus i Skövde fick sin penis amputerad under 2023 sedan han diagnosticerats med prostatacancer. Men ingreppet kan ha varit onödigt eftersom diagnosen var felaktig – patienten hade skivepitelcancer. Det rapporterar Skaraborgs Läns Tidning.

Misstaget begicks hos labbet Unilabs, som feltolkade de första vävnadsproverna. Bolaget har sedan dess gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

”Det är oklart vilken behandling som hade varit aktuell om diagnosen hade ställts i ett tidigare skede”, skriver de i anmälan.