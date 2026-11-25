Fick sin penis amputerad – diagnosen var felaktig
En patient på Skaraborgs sjukhus i Skövde fick sin penis amputerad under 2023 sedan han diagnosticerats med prostatacancer. Men ingreppet kan ha varit onödigt eftersom diagnosen var felaktig – patienten hade skivepitelcancer. Det rapporterar Skaraborgs Läns Tidning.
Misstaget begicks hos labbet Unilabs, som feltolkade de första vävnadsproverna. Bolaget har sedan dess gjort en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.
”Det är oklart vilken behandling som hade varit aktuell om diagnosen hade ställts i ett tidigare skede”, skriver de i anmälan.
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