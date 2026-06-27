Film om man som hämnas på migranter stoppas i Tyskland – får premiär på X

Elon Musk under ett amerikanskt statsbesök i Kina tidigare i år.

Den kritiserade filmen ”Citizen Vigilante” har stoppats i Tyskland, och får nu i stället premiär på Elon Musks X, skriver Forbes.

Filmen handlar om en man som får nog av de våldsdåd som begås av invandrare och beger sig ut på en blodig hämndturné.

Tyska myndigheter har vägrat ge filmen en åldersgräns, vilket i praktiken innebär att den inte kan visas på bio. Anledningen är att den anses uppvigla till våld mot invandrare.

Filmens tyskfödde regissör Uwe Boll menar att filmen stoppats för att ”sanningen inte passar regeringens politiska idéer”.