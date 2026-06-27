Recensioner: ”Citizen Vigilante” är för dum för att vara farlig

Den tyske kalkonregissören Uwe Bolls film ”Citizen Vigilante” handlar om en man som utkräver hämnd på kriminella invandrare. Den har hyllats av flera av ytterhögerns opinionsbildare, och efter en kampanj på sociala medier har den fått 95 procent positiva användaromdömen på recensionsaggregatorn Rotten tomatoes.

Få professionella kritiker har tagit sig an verket, men de som har gjort det är mindre entusiastiska.

Varietys Todd Gilchrist skriver att filmen är ”så lat och så lite nyfiken” att den inte ens håller som våldsfantasi.

I det konservativa kulturmagasinet National Review skriver Giancarlo Sopo att filmen försöker vara både konservativ och farlig, men är för dum för att lyckas med någondera.

– Man undrar halvt om det ska föreställa en parodi, och hade den varit bättre hade den kanske kunnat vara det. Som det är nu är den för obrydd om sitt eget innehåll.