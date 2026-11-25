En finansman i 60-årsåldern åtalas för bland annat grov våldtäkt och grov misshandel, rapporterar SVT Nyheter Väst.

Mannen misstänks ha drogat två kvinnor i 25-årsåldern i ett sommarhus i Tjörns kommun vid två olika tillfällen under sommaren och hösten 2024. En av kvinnorna utsattes sedan för grov våldtäkt.

”För båda kvinnorna är det första gången de träffar honom som han utsätter dem för brott. De har ingen koppling till varandra” skriver åklagaren i ett pressmeddelande.

Mannen greps i mars 2026 på ett hotell på önationen São Tomé och Príncipe och utlämnades till Sverige. Han nekar till brott.