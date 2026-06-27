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Finlands hemliga elitkurs tränar makthavare för krig

Finnish special forces operators demonstrate urban-combat tactics for participants in Finland’s National Defence Course at Santahamina military base in Helsinki. (Carl Bergman/Bloomberg)

I 65 års tid har Finland samlat sina mäktigaste ledare på en exklusiv försvarsutbildning. Där tränas vd:ar, politiker och militärer för värsta tänkbara scenarier.

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Bloomberg

Finland’s Secretive Training Course Prepares Its Elite for War

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