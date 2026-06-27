Finlands hemliga elitkurs tränar makthavare för krig
I 65 års tid har Finland samlat sina mäktigaste ledare på en exklusiv försvarsutbildning. Där tränas vd:ar, politiker och militärer för värsta tänkbara scenarier.
Bloomberg
Finland’s Secretive Training Course Prepares Its Elite for War
As Russia’s war in Ukraine drags on, and spills in…
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