Polestar mer än fördubblade bilförsäljningen i USA inför förbudet. Utanför USA sjönk den med 8 procent.

Den svenska elbilstillverkaren Polestar säljer fler bilar men förlorar allt mer pengar. Det visar bolagets kvartalsrapport, skriver Reuters.

Under tredje kvartalet ökade bilförsäljningen med 1 procent jämfört med samma period i fjol. Samtidigt föll omsättningen med 14 procent och förlusten växte från cirka 3,7 till 4,1 miljarder kronor.

Aktien rasar över 7 procent efter rapporten.

Enligt bolaget beror den minskade omsättningen bland annat på prispress och att den dyrare suv-modellen Polestar 3 stod för en mindre del av försäljningen.

Polestar räknar också med nya kostnader när större delen av USA-verksamheten avvecklas. I juni förbjöd USA bolaget, som kontrolleras av kinesiska Geely och även har Volvo Cars som storägare, att sälja nya bilar från årsmodell 2027 av nationella säkerhetsskäl.