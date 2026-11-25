Fler sålda bilar bromsar inte Polestars förlust
Den svenska elbilstillverkaren Polestar säljer fler bilar men förlorar allt mer pengar. Det visar bolagets kvartalsrapport, skriver Reuters.
Under tredje kvartalet ökade bilförsäljningen med 1 procent jämfört med samma period i fjol. Samtidigt föll omsättningen med 14 procent och förlusten växte från cirka 3,7 till 4,1 miljarder kronor.
Aktien rasar över 7 procent efter rapporten.
Enligt bolaget beror den minskade omsättningen bland annat på prispress och att den dyrare suv-modellen Polestar 3 stod för en mindre del av försäljningen.
Polestar räknar också med nya kostnader när större delen av USA-verksamheten avvecklas. I juni förbjöd USA bolaget, som kontrolleras av kinesiska Geely och även har Volvo Cars som storägare, att sälja nya bilar från årsmodell 2027 av nationella säkerhetsskäl.