Fler unga vill ”solomaxa”: ”Äktenskapet är instabilt”

Kvinna sitter ensam på en uteservering i Moskva. Arkivbild.

Att vara singel och självständig är livsbejakande. Det menar i alla fall generation Z, som anammat den nya livsstilen ”solomaxxing”, vilket innebär att man lever livet fullt ut på egen hand.

Sajten Wired skriver om fenomenet, som också kallas ”singlemaxxing”, ”alonemaxxing” eller ”bymyselfmaxxing”, som vuxit sig större det senaste året.

På sociala medier argumenterar förespråkare av livsstilen för att det har blivit både känslomässigt och ekonomiskt dyrt att sträva efter ett förhållande.

Forskaren Bella DePaulo ser positivt på förändringen och menar att det är nyttigt att den yngre generationen vågar ifrågasätta synen på äktenskap.

– Människor som gifte sig sades ha ”stadgat sig”. Men det ironiska är att singellivet, för dem som vill vara singlar, är helt stabilt. Det är äktenskapet som är instabilt, säger hon.