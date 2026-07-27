Flera bomber upptäckta i Manilla – timmar innan presidentens tal

Poliser i kravallutrustning i Quezon City i Filippinerna förbereder sig för väntade protester mot presidentens tal senare i dag.

En hemmagjord bomb har exploderat utanför Filippinernas justitieministerium på måndagen, rapporterar AFP. Ytterligare en sprängladdning, denna outlöst, har hittats utanför senaten.

Ingen ska ha skadats.

De båda bomberna upptäcktes bara timmar innan ett planerat tal av president Ferdinand Marcos i just senaten. Motivet är dock fortfarande oklart.

– Vi utreder fortfarande händelserna, så vi kan inte berätta om några detaljer, säger en talesperson för polisen i Manilla.