Elkablar på totalt 3 000 meter har stulits från vägbelysningen i Bräcke kommun, rapporterar SVT Nyheter Jämtland. Det är nu mörkt längs vägarna mellan och i byarna Håsjö, Västanede och Ansjö.

När kommunen kan återställa belysningen är oklart eftersom ett sådant arbete väntas bli kostsamt.

– Rör det sig bara om kabel och lampor så är det ungefär en halv miljon kronor. Det drar iväg ännu mer om vi måste byta några stolpar och risken finns ju att man måste göra det också, säger kommunstyrelsens ordförande Richard Nilsson (S) till Östersunds-Posten.

Stölderna har polisanmälts av Bräcke kommun, men utredningen har lagts ner eftersom det inte finns några misstänkta.