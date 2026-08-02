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Polisen på plats efter attacken i staden Kabal i norra Pakistan. (Sherin Zada /AP/TT / AP)
Politiska läget i Pakistan

Flera döda i dåd vid demonstration i Pakistan

Av Hedda Hallsenius
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Minst 14 personer har dödats och över 20 har skadats när en självmordsbombare gick till attack nära en demonstration i norra Pakistan, rapporterar AP.

Demonstrationen ägde rum vid en polisstation, skriver AFP. Enligt den pakistanska polisen ska gärningsmannen ha försökt ta sig in på stationen, men stoppades vid ingången.

Ingen grupp har ännu tagit på sig dådet. I området har gruppen Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) utfört flera attentat under den senaste tiden.

Demonstranterna krävde fred – flera av dem skadades
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Minst fyra av de dödade var poliser
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