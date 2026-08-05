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Utrikes

Flera döda i masskjutning i North Carolina

Av Hedda Hallsenius
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Flera personer uppges ha dödats i vad lokala myndigheter kallar en masskjutning i North Carolina. Det rapporterar Fox News.

Skjutningen ska ha ägt rum under eftermiddagen svensk tid, i byn Prospect Hill.

Enligt myndigheter rör det sig om en isolerad händelse, och det bedöms inte finnas någon fara för allmänheten.

Ingen har gripits.

Minst en person är skadad
Fox News
Händelsen inträffade vid 8.00 lokal tid
www.qcnews.com
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