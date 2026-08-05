Flera döda i masskjutning i North Carolina

Flera personer uppges ha dödats i vad lokala myndigheter kallar en masskjutning i North Carolina. Det rapporterar Fox News.

Skjutningen ska ha ägt rum under eftermiddagen svensk tid, i byn Prospect Hill.

Enligt myndigheter rör det sig om en isolerad händelse, och det bedöms inte finnas någon fara för allmänheten.

Ingen har gripits.