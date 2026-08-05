Flera döda i masskjutning i North Carolina
Flera personer uppges ha dödats i vad lokala myndigheter kallar en masskjutning i North Carolina. Det rapporterar Fox News.
Skjutningen ska ha ägt rum under eftermiddagen svensk tid, i byn Prospect Hill.
Enligt myndigheter rör det sig om en isolerad händelse, och det bedöms inte finnas någon fara för allmänheten.
Ingen har gripits.
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