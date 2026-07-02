Flera döms efter mordet vid Örebros moské
I dag föll domen efter mordet på en man i 25-årsåldern utanför Örebro moské förra sommaren.
Guled Mahmud Elmi, 26, och Hassan Wehbi, 23, döms till livstid för mord. Siar Mohammed, 29, får också livstids fängelse. Han döms för medhjälp till mord och förberedelse till mord i ett annat ärende.
En 16-årig pojke, som nu hunnit fylla 17, höll i vapnet och avlossade de dödliga skotten. Han döms till fängelse i nio år och tio månader.
Skjutningen kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk i Örebro. Ytterligare en man skadades allvarligt i samband med händelsen.
Mordet inträffade efter fredagsbönen och många personer blev vittnen.
Därför namnger vi de dömda
Vi på Omni har valt att namnge 26-årige Guled Mahmud Elmi och 23-årige Hassan Wehbi som dömts till livstids fängelse för mordet på en man i 25-årsåldern utanför moskén i Örebro förra året. Vi namnger även 29-årige Siar Mohammed som döms till livstids fängelse för medhjälp till mord, grovt vapenbrott och förberedelse till mord i ett annat ärende.
- Det rör sig om ett mycket allvarligt och uppmärksammat mordfall, där domstolen dömer ut lagens hårdaste straff. Därför bedömer vi att allmänintresset av att namnge de två livstidsdömda väger tyngre än den publicitetsskada som publiceringen kan innebära.
En 17-åring döms också för mordet, till nio år och tio månaders fängelse. Honom namnger vi inte. Det är en sammantagen bedömning utifrån hans unga ålder, att han var minderårig vid brottet och att han inte döms till livstids fängelse.