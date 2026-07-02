Flera döms efter mordet vid Örebros moské

I dag föll domen efter mordet på en man i 25-årsåldern utanför Örebro moské förra sommaren.

Guled Mahmud Elmi, 26, och Hassan Wehbi, 23, döms till livstid för mord. Siar Mohammed, 29, får också livstids fängelse. Han döms för medhjälp till mord och förberedelse till mord i ett annat ärende.

En 16-årig pojke, som nu hunnit fylla 17, höll i vapnet och avlossade de dödliga skotten. Han döms till fängelse i nio år och tio månader.

Skjutningen kopplas till en konflikt mellan kriminella nätverk i Örebro. Ytterligare en man skadades allvarligt i samband med händelsen.

Mordet inträffade efter fredagsbönen och många personer blev vittnen.