Flera kaninungar stulna från hembygdsgård: ”Obegripligt”

Någon har vid upprepade tillfällen stulit kaninungar från hembygdsgården i Askersund, rapporterar P4 Örebro. Lennart Holmström, ordförande i Norra Vättersbygdens hembygdsförening, säger att agerandet är obegripligt.

Totalt har tre kaniner stulits, sedan tjuvarna klippt upp nätet till kaninburarna.

Lennart Holmström säger att föreningen inte vet hur man ska gå tillväga för att stoppa stölderna.

– Vi hoppas på att den goda viljan hos många människor hjälper oss att hålla ett vakande öga, säger han.