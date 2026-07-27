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Två till sjukhus efter olycka i Marks kommun
Två personer har förts till sjukhus efter att två bilar krockat i Marks kommun, uppger räddningstjänsten för Expressen.
Omständigheterna är mycket oklara. En bil har kört in i en bergsvägg och en bil har hamnat i vattnet. Ingen befinner sig kvar i bilen som hamnat i vattnet, säger räddningstjänstens vakthavande befäl Per Fägersten.
– Initialt trodde man att det handlade om påkörda personer men så verkar inte vara fallet.
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