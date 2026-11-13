Flera rymningar i år – nu ska rättspsyk i Vänersborg utredas

Säkerheten på den rättspsykiatriska mottagningen Brinkåsen i Vänersborg ska utredas.

Efter att det skett flera rymningar från den rättspsykiatriska mottagningen Brinkåsen i Vänersborg inleds nu en stor utredning av säkerheten där, rapporterar P4 Väst.

Hittills i år har det skett tre rymningar. Den senaste inträffade i september och ledde till att en person i personalen släpades efter bilen som den manlige patienten rymde i.

Vuxenpsykiatrichefen Viktoria Skeie uppger för P4 Väst att utredningen ska vara ”omfattande”.

– Vi kommer att kika på den fysiska säkerheten, tekniska säkerhetssystem och även se över organisatoriska förutsättningar, säger Skeie.