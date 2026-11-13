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Säkerheten på den rättspsykiatriska mottagningen Brinkåsen i Vänersborg ska utredas.
Säkerheten på den rättspsykiatriska mottagningen Brinkåsen i Vänersborg ska utredas. (Christine Olsson/TT, Adam Ihse/TT)
Inrikes

Flera rymningar i år – nu ska rättspsyk i Vänersborg utredas

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Efter att det skett flera rymningar från den rättspsykiatriska mottagningen Brinkåsen i Vänersborg inleds nu en stor utredning av säkerheten där, rapporterar P4 Väst.

Hittills i år har det skett tre rymningar. Den senaste inträffade i september och ledde till att en person i personalen släpades efter bilen som den manlige patienten rymde i.

Vuxenpsykiatrichefen Viktoria Skeie uppger för P4 Väst att utredningen ska vara ”omfattande”.

– Vi kommer att kika på den fysiska säkerheten, tekniska säkerhetssystem och även se över organisatoriska förutsättningar, säger Skeie.

I våras klättrade en patient ut på taket
Sveriges Radio
Personalen släpades 100 meter efter bilen
Sveriges Radio
Mannen som rymde i september greps två dagar senare
Sveriges Television
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