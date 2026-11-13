Flera rymningar i år – nu ska rättspsyk i Vänersborg utredas
Efter att det skett flera rymningar från den rättspsykiatriska mottagningen Brinkåsen i Vänersborg inleds nu en stor utredning av säkerheten där, rapporterar P4 Väst.
Hittills i år har det skett tre rymningar. Den senaste inträffade i september och ledde till att en person i personalen släpades efter bilen som den manlige patienten rymde i.
Vuxenpsykiatrichefen Viktoria Skeie uppger för P4 Väst att utredningen ska vara ”omfattande”.
– Vi kommer att kika på den fysiska säkerheten, tekniska säkerhetssystem och även se över organisatoriska förutsättningar, säger Skeie.
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