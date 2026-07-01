Fem till sjukhus efter familjebråk i Malmö

Fem personer har förts till sjukhus efter ett större bråk på Limhamn i Malmö, skriver Sydsvenskan.

– Det är en större sammanstötning med 15–20 personer som slåss med tillhyggen, oklart vilka, säger Leif Fransson, presstalesperson vid polisens ledningscentral till Expressen.

Det är oklart vilken typ av skador det handlar om och hur allvarliga de är, men personerna har skadats av olika tillhyggen i det polisen beskriver som ”ett större familjebråk”.

En man och en kvinna har gripits misstänkta för brott, skriver polisen på sin hemsida.