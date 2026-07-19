Flera skadade i hagelstorm under Bad Bunny-konsert
Flera personer i publiken skadades när en hagelstorm drog in över en Bad Bunny-konsert i Milano under lördagen, skriver italienska Il Sole 24 Ore. Enligt TT ska vissa hagel ha varit stora som valnötter.
Ovädret ledde till att konserten avbröts och den 80 000 personer stora publiken evakuerades från arenan San Siro.
Så sent som förra veckan spelade den puertoricanske stjärnan två kvällar i rad på Strawberry Arena i Stockholm.
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