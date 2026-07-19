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Bad Bunny under konserten på Strawberry Arena den 10 juli. (Anna Hållams/TT)
Nöje & kultur

Flera skadade i hagelstorm under Bad Bunny-konsert

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Flera personer i publiken skadades när en hagelstorm drog in över en Bad Bunny-konsert i Milano under lördagen, skriver italienska Il Sole 24 Ore. Enligt TT ska vissa hagel ha varit stora som valnötter.

Ovädret ledde till att konserten avbröts och den 80 000 personer stora publiken evakuerades från arenan San Siro.

Så sent som förra veckan spelade den puertoricanske stjärnan två kvällar i rad på Strawberry Arena i Stockholm.

Oklart om konserten kommer att slutföras en annan dag
TT
Lördagens spelning var den andra i rad i Milano
en.ilsole24ore.com
Bad Bunny njöt av Stockholm under sin lediga dag (12 juli)
Expressen
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