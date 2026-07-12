Flera skadade i masskrock med lastbil på E4:an

Arkivbild på polis vid en trafikolycka på E4. Ej från olyckan.

Tio personer är skadade efter en masskrock mellan en lastbil och fyra personbilar på E4:an mellan Gammelsta och Stavsjö i riktning mot Norrköping, rapporterar Expressen.

Två personer är allvarligt skadade och har förts till sjukhus, en av dem med ambulanshelikopter.

Olyckan inträffade tidigt på söndagsmorgonen.