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Arkivbild på polis vid en trafikolycka på E4. Ej från olyckan. (Johan Nilsson/TT)
Inrikes

Flera skadade i masskrock med lastbil på E4:an

Av Ebba Örn
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Tio personer är skadade efter en masskrock mellan en lastbil och fyra personbilar på E4:an mellan Gammelsta och Stavsjö i riktning mot Norrköping, rapporterar Expressen.

Två personer är allvarligt skadade och har förts till sjukhus, en av dem med ambulanshelikopter.

Olyckan inträffade tidigt på söndagsmorgonen.

Olyckan har haft stor trafikpåverkan
Expressen
Flera skadade i krock vid Nyköping
TT
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