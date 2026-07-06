Flera till sjukhus efter krock med A-traktor och skåpbil

En skåpbil har voltat och en A-traktor har hamnat i diket efter att de båda fordonen krockat i centrala Piteå, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten.

Tre personer har förts till sjukhus i ambulans. Totalt ska fyra personer ha varit inblandade.

A-traktorns förare ska ha fått allvarliga skador, de andra två är lindrigt skadade.