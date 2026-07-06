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Arkivbild. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Flera till sjukhus efter krock med A-traktor och skåpbil

Av Hedda Hallsenius
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En skåpbil har voltat och en A-traktor har hamnat i diket efter att de båda fordonen krockat i centrala Piteå, rapporterar SVT Nyheter Norrbotten.

Tre personer har förts till sjukhus i ambulans. Totalt ska fyra personer ha varit inblandade.

A-traktorns förare ska ha fått allvarliga skador, de andra två är lindrigt skadade.

Larmet inkom vid 14.30
Sveriges Television
Olyckan inträffade vid en rondell
Sveriges Radio
Passageraren i A-traktorn är lindrigt skadad
Expressen
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